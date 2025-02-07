Український півзахисник підписав повноцінний контракт з АЗ

Нідерландський клуб АЗ Алкмар оголосив про підписання повноцінного контракту з 19-річним українським футболістом Богданом Будком.

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

Зазначимо, що вихованець Шахтаря через повномасштабне вторгнення в Україну перейшов до юнацької команди АЗ у лютому 2023 року.

Угода Будка з АЗ розрахована до 2027 року. Він продовжить виступати за команду U-19, яка напередодні виграла зимовий чемпіонат та вийшла до плейоф Юнацької ліги УЄФА, обігравши норвезький Стрьомсгодсет та Манчестер Юнайтед.

Також гравець у жовтні 2024-го викликався до юнацької збірної України U-19 на міжнародний турнір в Іспанії.