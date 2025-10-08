Ми боролися до кінця: Будко – про виліт збірної України U-20 з ЧС-2025
Півзахисник молодіжної збірної України Богдан Будко вважає, що команда гідно провела чемпіонат світу-2025 у Чилі.
Цитує гравця УАФ.
У матчі 1/8 фіналу проти Іспанії (0:1) команді не вистачило сил, щоб перевести гру в овертайм.
"Емоції після матчу не дуже позитивні, адже ми програли. Утім, команда на цьому чемпіонаті показала себе дуже добре. Ми гідно зіграли з Іспанією, боролися до останньої хвилини. Десь не пощастило, але в нас усе ще попереду.
Цього разу ми більше грали без м'яча, і це значно важче, бо треба постійно рухатися, діяти у відборі. Тому, коли м'яч потрапляє до тебе, ти вже трохи втомлений. Для результату, щоб хоча б перевести гру в овертайм, думаю, нам забракло кінцівки. Треба було більше вантажити у штрафний майданчик, більше бити по воротах із дальньої дистанції...", – сказав він.
Також Будко оцінив гру команди на світовій першості.
"Від самого турніру та від Чилі емоції лише позитивні. Суперники були дуже сильні, і кожна гра для нас була як остання. Ми боролися до кінця. Звичайно, хотіли дійти до фіналу й навіть перемогти, але сталося як сталося. Можу тільки подякувати партнерам, тренерам, фізіотерапевтам та адміністраторам — усім, хто причетний. Дуже добре все було організовано", – розповів Будко.
Нагадаємо, у вівторок, 7 жовтня, збірна України U-20 в 1/8 фіналу чемпіонату світу програла Іспанії 0:1 та вилетіла з турніру.
Напередодні на виліт команди зі світової першості відреагував головний тренер Дмитро Михайленко.