Ми боролися до кінця: Будко – про виліт збірної України U-20 з ЧС-2025

Півзахисник молодіжної збірної України Богдан Будко вважає, що команда гідно провела чемпіонат світу-2025 у Чилі.

Цитує гравця УАФ.

У матчі 1/8 фіналу проти Іспанії (0:1) команді не вистачило сил, щоб перевести гру в овертайм.

"Емоції після матчу не дуже позитивні, адже ми програли. Утім, команда на цьому чемпіонаті показала себе дуже добре. Ми гідно зіграли з Іспанією, боролися до останньої хвилини. Десь не пощастило, але в нас усе ще попереду.

Цього разу ми більше грали без м'яча, і це значно важче, бо треба постійно рухатися, діяти у відборі. Тому, коли м'яч потрапляє до тебе, ти вже трохи втомлений. Для результату, щоб хоча б перевести гру в овертайм, думаю, нам забракло кінцівки. Треба було більше вантажити у штрафний майданчик, більше бити по воротах із дальньої дистанції...", – сказав він.