Комо узгодив з Міланом трансфер захисника за 25 млн євро – джерело

Комо досяг згоди з Міланом щодо трансферу центрального захисника Маліка Тшау.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сума угоди склада 25 млн євро. Очікується, що гравець протягом 48 годин ухвалить остаточне рішення щодо пропозиції Комо. Йому пропонують контракт до 2029-го з зарплатнею 3,8 млн євро на рік.

Тшау виступає за Мілан з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 1 асист у 31 матчі за "россонері" в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Комо близький до підписання ексфорварда Мілана Альваро Морати, який провів другу половину сезону в турецькому Галатасараї.