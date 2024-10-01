Син Ібрагімовича обрав збірну, за яку буде виступати

Максиміліан Ібрагімович, який є сином Златана Ібрагімовича, отримав виклик у збірну Швеції U-18. Саме зі збірною цієї країни 18-річний форвард хоче пов'язати своє майбутнє.

Про це пише Besoccer.

На гравця також могла претендувати збірна Боснії та Герцеговини, але він не виявив інтересу до виступів за цю країну.

"Я стежу за ним уже рік. Він почав грати все більше і більше в команді Мілана U-18. Потім він прогресував і показав хороші результати", – сказав тренер юнацької збірної Швеції Андреас Петтерссон.

18-річний Максиміліан цього сезону за молодіжну команду Мілана забив 4 голи за 6 поєдинків.

Златан Ібрагімович народився у Швеції у сім'ї вихідців із Боснії та Герцеговини. Він став успішним футболістом, а за національну збірну країни відзначився 62 рази за 122 матчі.