Гравець збірної України потрапив у символічну збірну 3 туру Ліги націй групи B

Захисник австрійського ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров потрапив у символічну збірну 3 туру Ліги націй УЄФА групи B за версією статистичного порталу WhoScored.

Відповідну статистику опубліковано у соцмережі X.

Оцінка українця склала 7.32. Найвищий бал отримав нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд – 9.86.

Зазначимо, що для Таловєрова цей матч став дебютним у стартовому складі "синьо-жовтих". Раніше він виходив на заміну у чотирьох матчах. Варто зауважити, що 24-річний захисник виграв 6 єдиноборств під час матчу Україна – Грузія (1:0), що стало другим показником у команді після Івана Калюжного.

🇪🇺 UEFA Nations League B - Team of the Round pic.twitter.com/cFezJNvHs8 — WhoScored.com (@WhoScored) October 13, 2024

Нагадаємо, збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Єдиний гол у поєдинку проти грузинів забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.