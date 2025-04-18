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Колишнього хавбека Динамо вигнали з казахстанського клубу: футболіст подаватиме в суд

Олексій Мурзак — 18 квітня 2025, 18:18
Колишнього хавбека Динамо вигнали з казахстанського клубу: футболіст подаватиме в суд
Євген Макаренко
ФК Ордабаси

Колишній півзахисник Динамо та збірної Євген Макаренко судитиметься з Ордабаси, який достроково припинив з ним контракт.

Про це він повідомив у коментарі Sports24.kz.

"Я в будь-якому разі це так не залишу. Це питання я буду вирішувати в юридичному полі. Тому, що клубом були порушені контрактні зобов'язання. На сьогоднішній день я не отримую зарплату протягом чотирьох місяців, відсторонення від тренувань без пояснень.

Можливо, у клубі говоритимуть, що я хворів, але це було рівно два тижні. Але, як я говорив вище, датчики не брешуть. Я не був заявлений на сезон, хоча вони це і зробили в останні хвилини до закриття трансферного вікна, але суті проблеми це не змінює", – сказав футболіст.

Макаренко приєднався до Ордабаси влітку 2023 року. За цей час він провів 44 матчі за клуб, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. У своєму дебютному сезоні він став чемпіоном Казахстану.

В його активі також 15 матчів у складі збірної України, за яку він дебютував у 2014 році.

Раніше 33-річний хавбек також виступав за Динамо, Говерлу, Кортрейк та Андерлехт.

Динамо Київ Євген Макаренко Ордабаси

Євген Макаренко

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