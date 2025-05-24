Пріоритет – Динамо: Макаренко – про пошуки нового клубу

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Євген Макаренко після свого скандального відходу з казахстанського Ордабаси перебуває у пошуках нового клубу.

Про це гравець розповів у коментарі "Українському футболу".

Наразі футболіст підтримує форму, щоб бути готовим до літнього трансферного вікна.

"У кожній ситуації потрібно шукати позитив, незважаючи на те, що в мене склалася нехороша ситуація з казахстанським клубом, який повівся максимально непрофесійно. Я повернувся до сім'ї, маю більше часу приділяти дружині та дітям, тому отримую тільки задоволення. А паралельно підтримую форму, займаюся в тренажерному залі, роблю бігову роботу, щоб тримати себе в тонусі. Найближчим часом має відкритися трансферне вікно, тому необхідно бути готовим фізично (у плані технічних моментів я не хвилююся) до того, щоб одразу влитися в колектив, якщо, звісно, будуть гідні пропозиції", - розповів він.

Макаренко не має пропозиції від інших клубів, однак хоче продовжити кар'єру у стабільній команді.

"Варіанти продовження кар'єри наразі немає. Я відкритий до пропозицій... Пріоритет? Він був, є і буде – це Динамо (Київ). Але я прекрасно розумію, що в клубі є свої амбіції, свій напрямок, тому потрібно тверезо дивитися на ситуацію. Хочеться пограти в стабільній команді, яка ставить перед собою якісь серйозні цілі", - розповів Макаренко.

Як відомо, Макаренко судитиметься з Ордабаси, який достроково припинив з ним контракт.

Макаренко приєднався до Ордабаси влітку 2023 року. За цей час він провів 44 матчі за клуб, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. У своєму дебютному сезоні він став чемпіоном Казахстану.

В його активі також 15 матчів у складі збірної України, за яку він дебютував у 2014 році.