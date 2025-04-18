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Ексгравець збірної України після скандалу з Ордабаси не виключає свого повернення в УПЛ

Олексій Мурзак — 18 квітня 2025, 18:36
Ексгравець збірної України після скандалу з Ордабаси не виключає свого повернення в УПЛ
Євген Макаренко
УАФ

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Євген Макаренко після свого скандального відходу з казахстанського Ордабаси не виключає свого повернення в УПЛ.

Про це він повідомив у коментарі Sports24.kz.

"Мене ця ситуація тільки загартувала. Я тепер на багато речей дивлюся по-іншому, як би це банально не звучало, більш професійно. Я працював із тренером Ордабаси з фізпідготовки і отримував задоволення. Я хочу грати, займатися своєю улюбленою справою.

Тому я відкритий до пропозицій. Головне, тримати себе в тонусі й обрати клуб, у якому є стабільність і професійний підхід до справи. Повернення в УПЛ? Я не ставлю за мету бути в якомусь певному чемпіонаті. Знову ж таки, важливо, щоб клуб, який буде зацікавлений у моїх послугах, був стабільним", – сказав Євген.

Як відомо, Макаренко судитиметься з Ордабаси, який достроково припинив з ним контракт.

Макаренко приєднався до Ордабаси влітку 2023 року. За цей час він провів 44 матчі за клуб, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. У своєму дебютному сезоні він став чемпіоном Казахстану.

В його активі також 15 матчів у складі збірної України, за яку він дебютував у 2014 році.

Раніше 33-річний хавбек також виступав за Динамо, Говерлу, Кортрейк та Андерлехт.

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Євген Макаренко

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