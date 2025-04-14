Казахстанський клуб розірвав контракт із колишнім півзахисником Динамо та збірної України

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Євген Макаренко залишив Ордабаси з Прем'єр-ліги Казахстану.

За інформацією пресслужби клубу, сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

Пізніше сам футболіст прокоментував відхід з клубу.

"Шкода, що прощання виявилося не таким, яким могло б бути. Іноді формулювання "за згодою сторін" – це просто зручна ширма. Бажаю команді стабільності та чесності у майбутньому. Дякую", – написав 33-річний півзахисник.

Макаренко приєднався до Ордабаси влітку 2023 року. За цей час він провів 44 матчі за клуб, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. У своєму дебютному сезоні він став чемпіоном Казахстану.

В його активі також 15 матчів у складі збірної України, за яку він дебютував у 2014 році.