"Повісили" Вінісіуса: фани Атлетико отримали тюремний термін

Мадридський суд оголосив вирок у справі чотирьох уболівальників місцевого Атлетико, які під час матчу Кубку Іспанії проти Реала зобразили повішення нападника Вінісіуса Жуніора.

Про це пише The Athletic.

Нагадаємо, що фанати команди Дієго Сімеоне створили манекен, схожий на Вінісіуса, і повісили його за шию з написом "Мадрид ненавидить Реал".

Зрештою, справа дійшла до суду. Згідно з вироком Феміди один із членів фанатської групи отримав 22 місяці ув’язнення, ще троє – по 14 місяців за погрози та розпалювання ненависті. Втім – покарання може бути умовним.

Це не перший інцидент, пов’язаний із Вінісіусом. Раніше за расистські образи на адресу гравця тюремні терміни отримали троє фанів Валенсії та п’ятеро вболівальників Вальядоліда.

Нещодавно стало відомо, що команда Хабі Алонсо вирішила продовжити контракт із Вінісіусом Жуніором.