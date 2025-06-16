Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

"Повісили" Вінісіуса: фани Атлетико отримали тюремний термін

Андрій Мошкун — 16 червня 2025, 19:00
Повісили Вінісіуса: фани Атлетико отримали тюремний термін
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Мадридський суд оголосив вирок у справі чотирьох уболівальників місцевого Атлетико, які під час матчу Кубку Іспанії проти Реала зобразили повішення нападника Вінісіуса Жуніора.

Про це пише The Athletic.

Нагадаємо, що фанати команди Дієго Сімеоне створили манекен, схожий на Вінісіуса, і повісили його за шию з написом "Мадрид ненавидить Реал".

Зрештою, справа дійшла до суду. Згідно з вироком Феміди один із членів фанатської групи отримав 22 місяці ув’язнення, ще троє – по 14 місяців за погрози та розпалювання ненависті. Втім – покарання може бути умовним.

Це не перший інцидент, пов’язаний із Вінісіусом. Раніше за расистські образи на адресу гравця тюремні терміни отримали троє фанів Валенсії та п’ятеро вболівальників Вальядоліда.

Нещодавно стало відомо, що команда Хабі Алонсо вирішила продовжити контракт із Вінісіусом Жуніором.

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор Атлетико Мадрид суд

Вінісіус Жуніор

Анчелотті: Вінісіус не показував найкращої гри в збірній Бразилії? Тепер буде
Клуб Ла Ліги вимагає виправлення інформації в документальному фільмі про Вінісіуса від Netflix
Валенсія готує судовий позов на Netflix через фільм про Вінісіуса
Фанати іспанського клубу погодилися на ув'язнення за расистські висловлювання на адресу Вінісіуса
Реал підтвердив травми, які Вінісіус і Васкес отримали в Ель Класіко з Барселоною

Останні новини