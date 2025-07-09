Зробив собі подарунок на 18-річчя: зірка Барселони похизувався розкішною прикрасою за 400 тисяч євро

Юна зірка Барселони Ламін Ямал готується до свого повноліття з неабияким розмахом. Напередодні святкування 18-річчя іспанський вінгер вирішив потішити себе коштовним подарунком – неймовірною діамантовою підвіскою вартістю 400 тисяч євро.

Прикраса, інкрустована безліччю блискучих каменів, вже викликала фурор у соцмережах. Очікується, що саме в цьому ексклюзивному аксесуарі Ямаль з’явиться на гучній вечірці, яку готують для нього в Барселоні.

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Ламін, який у 17 років став одним із головних героїв Євро-2024 та ключовим гравцем каталонського гранда, схоже, не лише впевнено почувається на полі, а й поступово входить у світ елітної моди та гламурного способу життя.

Нагадаємо, вже 13 липня Ямал відсвяткує 18-річчя. Напередодні у соцмережах з'явилися чутки щодо роману зіркового тінейджера Барселони та 30-річної моделі.

Вже невдовзі іспанський таблоїд оприлюднив ексклюзивні кадри з відпочинку Ямала та Васкес на курорті в Італії.

Раніше із публічною заявою щодо стосунків виступила і сама модель OnlyFans, розставивши усі крапки над "і" у цій ситуації.