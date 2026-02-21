Любить дивитися на "чорних ципочок": ірландський клуб епічно провалився на презентації новачка
Ірландський клуб Шемрок Роверс опинився в центрі курйозного скандалу після презентації захисника Тунмісе Собовале.
У відеоролику, який клуб опублікував для представлення гравця, уважні користувачі помітили відкриту вкладку з історією пошуку в соцмережі X (колишній Twitter).
Серед нещодавно переглянутих акаунтів засвітилася сторінка з відвертою назвою "Чорні ціпочки роблять це соло".
Пост оперативно видалили, однак, як відомо, інтернет нічого не забуває – скріншоти швидко розлетілися мережею, а ситуація стала предметом жартів та мемів.
Нагадаємо, 26-річний футболіст приєднався до команди на правах оренди до літа 2026 року з шотландського Сент-Міррен. У поточному сезоні він провів лише 8 матчів у чемпіонаті Шотландії, тож трансфер мав стати для нього шансом перезавантажити кар'єру.
Раніше повідомлялося, що футболіст англійського клубу епічно запоров пенальті, вирішивши самовільно перебити 11-метровий удар.