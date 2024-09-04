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Палмер залишив табір збірної Англії

Володимир Кук — 4 вересня, 00:43
Палмер залишив табір збірної Англії
Коул Палмер
BBC

Півзахисник Челсі Коул Палмер, якого викликали до збірної Англїі на матчі Ліги Націй-2024/25, залишив розташування національної команди.

Про це повідомляє пресслужба Челсі.

Зазначається, що через наявні ушкодження 22-річний футболіст проведе решту міжнародної паузи на тренувальній базі свого клубу в Кобхемі, і там продовжить реабілітацію.

У сезоні-2024/25 гравець зіграв 5 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 4 результативні передачі.

У вересні англійці зіграють два матчі у групі В2 Ліги націй. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Дубліні Ірландія у домашньому матчі зіграє проти Англії на стадіоні "Авіва". 10 вересня на стадіоні "Вембі" Англія прийматиме Фінляндію.

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