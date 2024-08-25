Любенович: Сьогоднішні журналісти почали більше працювати з ухилом у "жовтуху", ніж говорити про футбол

Головний тренер Миная Желько Любенович вважає, що нині журналісти більше намагаються роздмухувати сенсації, а не говорити про футбол.

Таку думку сербський фахівець висловив, спростовуючи чутки про свої контакти з Зорею. Його слова наводить "Український футбол".

"Це взагалі неправда. Навіть якби звернулися до мене, я б відповів відмовою. З командою працюють мої хороші друзі. Я дуже поважаю Коваля і Бартуловича, з яким ми на зв'язку кожен другий день. Поки у Зорі є тренер, жодних переговорів я вести не буду.

Зоря завжди буде в моєму серці. Якщо вони залишаться без тренера, я готовий повернутися. Мені вже днями Бартулович дзвонив і перепитував щодо цього. Я йому показав повідомлення, що ні з ким не розмовляв. Вони можуть спокійно працювати.

З Євгеном Борисовичем жодних контактів не було. Сенс виходити на мене, коли в Зорі три перемоги в чотирьох матчах нового сезону?

Мене цікавить тільки робота і досягнення у роботі. Мені не подобаються ці історії про мене. Сьогоднішні журналісти почали більше працювати з ухилом у "жовтуху", ніж говорити про футбол. Ми не хотіли, щоб моя відставка вийшла в пресу, і вирішили все між собою", — сказав Любенович.

У цьому ж інтерв’ю Желько пояснив, чому вирішив все ж залишитися в Минаї. На чолі з сербом закарпатці вдало стартували в Першій лізі, але вилетіли з Кубку України від Вікторії.