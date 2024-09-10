Любенович: Перед матчем з Нивою я побачив дивний рух коефіцієнтів

Головний тренер Миная Желько Любенович згоден з тим, що рух коефіцієнтів перед початком матчу 5 туру Першої ліги проти тернопільської Ниви був дивним.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українського футболу".

"Перед матчем я побачив дивний рух коефіцієнтів на нашу гру. Звернувся до нашого спортивного директора. Він передав інформацію представникам Комітету етики та чесної гри, які його запевнили, що немає приводу для занепокоєння. Можу тільки підтвердити слова пана Білана, що ні про яке внутрішнє розслідування не йдеться.

Так, йдеться про азіатський ринок. Я не сумніваюся в жодному зі своїх гравців. ФК Минай завжди відкритий до співпраці з таких питань. Справді, ми грали погано. Я сказав керівництву, що готовий піти, якщо до мене є питання. Але мені сказали, що моєю роботою задоволені і тема відпала сама собою", — сказав Любенович.