Гоффенгайм – Динамо: анонс матчу основного етапу Ліги Європи

У четвер, 3 жовтня, київське Динамо проведе другий матч в основному етапі Ліги Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" буде німецький Гоффенгайм. Зустріч відбудеться на стадіоні "ПреЗеро Арена" у місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Динамо

Команда Олександра Шовковського в сезоні-2023/24 Української Прем'єр-ліги програла боротьбу за чемпіонство Шахтарю, тож отримала право поборотися за Лігу чемпіонів у кваліфікаційних раундах. Там кияни спочатку двічі розгромили сербський Партизан (6:2, 3:0), потім пройшли шотландський Рейнджерс (1:1, 2:0), проте у вирішальному матчі за вихід в основний етап ЛЧ поступилися австрійському Зальцбургу (0:2, 1:1).

В Лізі Європи Динамо вже зіграло один матч проти італійського Лаціо. Той поєдинок завершився розгромною поразкою (0:3). Окрім Гоффенгайма, кияни також зустрінуться з Ромою, угорським Ференцварошем, іспанським Реалом Сосьєдад, турецьким Галатасараєм, чеською Вікторію Пльзень та латвійським РФШ.

ФК Динамо

Загалом у поточному сезоні Динамо програло лише двічі (Зальцбург та Лаціо). Ще три гри завершилися внічию (Рейнджерс, Зальцбург та Рух). У решті поєдинків кияни здобували перемоги. В УПЛ вони йдуть на першому місці після 8 турів, маючи ще 1 гру в запасі.

Матч проти Гоффенгайма пропустять вінгер Максим Брагару, який отримав пряму червону картку у грі з Лаціо та захисник Браян Себальйос, що травмувався у цьому ж поєдинку.

Гоффенгайм

Німецький колектив у минулому сезоні посів 7 місце в Бундеслізі та потрапив у Лігу Європи лише завдяки додатковому місцю для Німеччини в ЛЧ. У тому сезоні команда за 34 тури набрала 46 балів. Загалом Гоффенгайм лише втретє бере участь в ЛЄ. Найкращим результатом була 1/16 фіналу в сезоні-2020/21, де клуб поступився норвезькому Мольде.

У першому матчі етапу єдиної ліги ЛЄ сезону-2024/25 німці зустрілися з данським Мідтьюлланном. Цей матч завершився внічию (1:1). Що ж до німецького чемпіонату, то там у Гоффенгайма справи йдуть погано. За 5 турів у колективу 4 поразки та лише 1 перемога проти Гольштайн Кіль (в якого 4 поразки та 1 нічия). Наразі клуб посідає 16 сходинку з 18.

У складі Гоффенгайма втрат значно більше. Матч проти Динамо пропустять Давід Юрасек (13), Андрей Крамарич (31), Гріша Премель (30), Іла Белу (34), Фінн Оле Беккер (23) та Озан Кабак (30).

* В дужках вказана кількість матчів у сезоні-2023/24.

Історія зустрічей

Поєдинок другого туру оновної частини Ліги Європи сезону-2024/25 між Динамо та Гоффенгаймом стане першим в історії матчем між цими командами. Раніше колективи ніколи не зустрічалися.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Гоффенгайм: Бауманн – Дрекслер, Штах, Акпогума, Кадержабек, Грілліч, Гайгер, Прасс, Гложек, Беріша, Бультер

ФК Динамо

Де дивитися

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Цифри і факти

Динамо ніколи не грало проти Гоффенгайма. Це буде перша зустріч між цими командами;

Гоффенгайм двічі грав проти команд з України. Це сталося у сезоні-2018/19 на груповому етапі ЛЧ проти Шахтаря (нічия та поразка);

Кияни грали проти команд із Німеччини 30 разів. На рахунку Динамо 12 перемог, 5 нічиїх та 13 поразок;

Склад Динамо майже вдвічі дешевший за Гоффенгайм (81,50 проти 156,15 млн євро);

Найдорожчим гравцем київського колективу за версією Transfermartk є нападник Владислав Ванат (10 млн євро). Найбільшу трансферну вартість у Гоффенгаймі має Антон Штах (15 млн євро);

Склад Динамо молодший за Гоффенгайм (24,7 проти 25,4 років);

У Динамо значно менше легіонерів у складі — 2 проти 19.

Серед динамівців трохи менше збірників (13 проти 15), проте у молодіжних збірних представлення вже більше (17 проти 10);

Гоффенгайм лише одного разу виходив у плейоф Ліги Європи. Це сталося у сезоні-2020/21, де в 1/16 фіналу клуб поступився норвезькому Мольде.

Прогноз букмекерів

За версією бейтингових операторів, фаворитом протистояння є німецький колектив. Букмекери дають такі коефіцієнти на матч:

Перемога Динамо – 3,60;

Нічия – 3,80;

Перемога Гоффенгайма – 2,04.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо – 2:1.