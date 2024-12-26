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Мірошніченко – про повернення у Карпати: Не мав жодних сумнівів

Володимир Максименко — 26 грудня 2024, 11:05
Мірошніченко – про повернення у Карпати: Не мав жодних сумнівів
Денис Мірошніченко
ФК Карпати

Капітан Карпат Денис Мірошниченко розповів про своє повернення у стан львів'ян та прокоментував можливий конфлікт з Амбросієм Чачуа.

Слова футболіста наводить офіційний сайт Карпат.

"Я грав за Карпати протягом шести років і це було неймовірно. Я закохався у Львів та вболівальників. Коли з'явилась пропозиція повернутись, то я не мав жодних сумнівів.

Коли я отримав капітанську пов'язку, то не мав конфліктів з Амбросієм Чачуа. Ми товаришуємо, у нас міцна дружба. 
Ястав капітаном внаслідок голосування. Партнери мене обрали, тож я їм дуже вдячний", – розповів Мірошніченко.

Зазначимо, що після 17 турів УПЛ Карпати посідають шосте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 очки.

Нагадаємо, Мірошніченко грав за Карпати в період з 2013 по 2019 рік. Після короткого періоду у Дніпрі-1, захисник повернувся до львів'ян.

Раніше головний тренер "левів" підбив підсумки першого кола чемпіонату.

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