Мірошніченко – про повернення у Карпати: Не мав жодних сумнівів

Капітан Карпат Денис Мірошниченко розповів про своє повернення у стан львів'ян та прокоментував можливий конфлікт з Амбросієм Чачуа.

Слова футболіста наводить офіційний сайт Карпат.

"Я грав за Карпати протягом шести років і це було неймовірно. Я закохався у Львів та вболівальників. Коли з'явилась пропозиція повернутись, то я не мав жодних сумнівів.

Коли я отримав капітанську пов'язку, то не мав конфліктів з Амбросієм Чачуа. Ми товаришуємо, у нас міцна дружба.

Ястав капітаном внаслідок голосування. Партнери мене обрали, тож я їм дуже вдячний", – розповів Мірошніченко.