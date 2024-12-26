Мірошніченко – про повернення у Карпати: Не мав жодних сумнівів
Капітан Карпат Денис Мірошниченко розповів про своє повернення у стан львів'ян та прокоментував можливий конфлікт з Амбросієм Чачуа.
Слова футболіста наводить офіційний сайт Карпат.
"Я грав за Карпати протягом шести років і це було неймовірно. Я закохався у Львів та вболівальників. Коли з'явилась пропозиція повернутись, то я не мав жодних сумнівів.
Коли я отримав капітанську пов'язку, то не мав конфліктів з Амбросієм Чачуа. Ми товаришуємо, у нас міцна дружба.
Ястав капітаном внаслідок голосування. Партнери мене обрали, тож я їм дуже вдячний", – розповів Мірошніченко.
Зазначимо, що після 17 турів УПЛ Карпати посідають шосте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 очки.
Нагадаємо, Мірошніченко грав за Карпати в період з 2013 по 2019 рік. Після короткого періоду у Дніпрі-1, захисник повернувся до львів'ян.
Раніше головний тренер "левів" підбив підсумки першого кола чемпіонату.