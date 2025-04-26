Незабитий пенальті вплинув на результат: Лупашко – про нічию з Оболонню

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко оцінив нічию з Оболонню (2:2) у 26 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Сьогодні було доволі складно. Сто відсотків, вплинув незабитий пенальті. Згодом ми забили гол, але його не зарахували. Зі сторони здавалося, що немає офсайду. Загалом дуже виснажливий, але цікавий матч. Ми чуємо дуже багато схвальних відгуків, що такі поєдинки цікаво дивитися. Це заслуга двох команд. Дійсно хочеться, щоб таких матчів було набагато більше в українському футболі. Тоді все зміниться та зміни будуть яскраві", – розповів Лупашко.

Також тренер відповів на запитання, який тайм зустрічі йому сподобався більше.

"Щодо першого тайму, то на цьому стадіоні є тактична властивість, коли ти граєш у цей час проти сонця чи проти нього. Ми не створили багато моментів в першому таймі, адже захисники казали, що вони просто не бачать партнерів. Форма зливається, сонце сідає. Не сподобалося те, що ми в першому таймі не розвивали атаки так, як домовлялися під час тижневого циклу. Перший тайм не дуже вдався в цьому плані. У другій половині зустрічі гра була під нашим контролем", – зазначив Лупашко.

Карпати залишились на п'ятій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату з 40 балами в активі. У наступному турі "леви" зіграють у п’ятницю, 2 травня, проти Лівого Берега. Поєдинок у Києві розпочнеться о 15:30.