Результат не відповідає грі: Лупашко – про розгром від Олександрії

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко вважає, що його команда не заслуговувала на розгромну поразку від Олександрії (0:3) у 13 турі Української Прем’єр-ліги.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Результат не відповідає тому, що відбувалося на полі. Завжди важко, коли ти стримуєш суперника. Не у тому, що ти сидиш у своєму штрафному, а високо тиснеш. Проти команди, яка любить, коли її пресингують, у неї є побудовані механізми, через які вона виходить. Коли ти це прибираєш і створюєш їм проблеми, високо забираючи м’яч… Потім ти отримуєш гол зі штрафного, гарне виконання. Однак, коли ти пропускаєш три голи і це два пенальті та штрафний, то це важко прийняти.

Згодом ми розкрилися, з’явилися моменти в Олександрії. Вони великими силами виходили в атаку, але загалом рахунок не відповідає тому, що відбувалося на полі.

Олександрія – добре організована команда, як на м’ячі, так і без нього. Нам було дуже цікаво з ними зіграти в нашій стилістиці. Якщо ми дивимося в майбутнє, то ця гра дала нам багато інформації: і тренерам, і гравцям, і керівництву. Я впевнений у цьому", – заявив Лупашко.