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Лупашко: Думаю, в Маркевича залишився осад

Ігор Чернявський — 21 вересня, 19:20
Лупашко: Думаю, в Маркевича залишився осад
ФК Карпати

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко вважає, що в Мирона Маркевича залишився неприємний осад після відходу з Карпат.

Про це він сказав у інтерв’ю Tribuna.com.

"Та ні, які можуть бути стосунки – ми не знайомі особливо. Декілька разів бачились і віталися. Він поважна людина. Думаю, що в нього також осад залишився. Він хотів щось гарне побудувати, але в силу обставин це не вдалося. Наразі він не залучений в життєдіяльність Карпат, тому спілкування не може бути ніякого", – сказав Лупашко.

Нагадаємо, Мирон Маркевич залишив Карпати за кілька тижнів до початку сезону. Легендарний наставник пояснив своє рішення тим, що в нього виникли розбіжності з президентом клубу. Маркевич прагнув вивести львів’ян у єврокубки, а власник був не готовий купляти футболістів, які здатні виконати це завдання.

Під керівництвом Лупашка Карпати розпочали сезон-2024/25 з двох перемог, двох нічиїх та трьох поразок, а також впевнено пройшли Чорноморець у Кубку України.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Владислав Лупашко Мирон Маркевич

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