Фанатський тиск: Лунін закрив коментарі у соцмережах після розгрому від Барселони

Вчора, 26 жовтня, Реал зазнав на своєму полі нищівної поразки від Барселони із рахунком 0:4.

Після матчу фанати почали шукати винуватого, і, чомусь, вирішили скинуту усі проблеми "вершкових" на українського голкіпера Андрія Луніна.

Нашому футболісту у соціальних мережах почали писати образи під останнім фото. Фанати наголошували на тому, що Андрій поганий голкіпер, і що він більше не отримає подібних можливостей.

Лунін не витримав такого тиску та закрив коментарі в Інстаграмі.

Нагадаємо, український голкіпер вийшов у старті на гру проти Барселони через травму Тібо Куртуа, який вибув на декілька тижнів.