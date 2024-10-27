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Фанатський тиск: Лунін закрив коментарі у соцмережах після розгрому від Барселони

Богдан Войченко — 27 жовтня, 09:22
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Фанатський тиск: Лунін закрив коментарі у соцмережах після розгрому від Барселони

Вчора, 26 жовтня, Реал зазнав на своєму полі нищівної поразки від Барселони із рахунком 0:4.

Після матчу фанати почали шукати винуватого, і, чомусь, вирішили скинуту усі проблеми "вершкових" на українського голкіпера Андрія Луніна.

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Нашому футболісту у соціальних мережах почали писати образи під останнім фото. Фанати наголошували на тому, що Андрій поганий голкіпер, і що він більше не отримає подібних можливостей.

Лунін не витримав такого тиску та закрив коментарі в Інстаграмі.

Нагадаємо, український голкіпер вийшов у старті на гру проти Барселони через травму Тібо Куртуа, який вибув на декілька тижнів.

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