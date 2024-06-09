Інтер відмовився від трансферу голкіпера збірної України

Міланський Інтер цікавився голкіпером збірної України та Реала Андрієм Луніним.

Про це повідомляє Calciomercato.

Однак керівництво "нерадзуррі" відмовилось від ідеї трансферу воротаря. Джерело зазначає, що їх злякала інформація про можливість продовження контракту Луніна з Реалом до 2029 року.

Андрій поки що не підписав з "галактікос" нову угоду. Чинний контракт розрахований до літа наступного року та у ньому прописано 250 млн євро відступних. Цього сезону він став першим номером після того, як виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. На його рахунку 12 кліншитів у 31 матчі.

Наразі Інтер підшукав три кандидатури на заміну 35-річному Яну Зоммеру — Бенто Крепскі з Атлетико Паранаенсе, Жозепа Мартінеса з Дженоа та Мадуку Окойє з Удінезе.