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Ексворотар Реала: Лунін заслужив право вирішувати, коли піти з Мадриду

Олег Дідух — 4 лютого 2025, 15:20
Ексворотар Реала: Лунін заслужив право вирішувати, коли піти з Мадриду
Андрій Лунін
Getty images

Колишній голкіпер Реала Кіко Касілья похвалив воротаря збірної України Андрія Луніна та заявив, що він заслужив право вибирати, де продовжувати кар’єру.

38-річного іспанця цитує As.

"Бути запасним воротарем Реала непросто. Коли Куртуа та Кепа були травмовані, він провів видатний сезон. Значна частина тієї переможної Ліги чемпіонів була виграна завдяки йому. Він грав у вирішальних матчах.

Нещодавно він продовжив контракт, і це нагорода за його вклад. Лунін заслужив право вирішувати, коли йому йти, а коли – залишатися. Він знає, хто є його конкурентом, і йому доведеться робити вибір.

Найкраще, що могло з ним статися – це заслужити повагу і знати, що навіть якщо Куртуа не може грати, Андрій залишиться надійним воротарем для Реала, і це важливо", – заявив Касілья.

Завтра, 5 лютого Лунін вийде в основі Реала на матч Кубку Іспанії проти Леганеса.

Андрій Лунін Касілья Реал Мадрид

Андрій Лунін

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