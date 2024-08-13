Угода закрита: Реал та Мендеш домовились про майбутнє Луніна

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вирішив наступний сезон провести у мадридському клубі.

Про це повідомляє Defensa Central.

Зазначається, що в агента воротаря Жорже Мендеша закінчились варіанти, після того, як лондонський Челсі підписав голкіпера Вільярреала Філіпа Йоргенсена.

При цьому немає жодної нової інформації щодо того, чи підпише українець новий контракт з "вершковими", який був погоджений ще навесні.

Зазначимо, що чинна угода Луніна розрахована до 30 червня 2025 року. У минулому сезоні він відіграв у 31 матчі за Реал у всіх турнірах. У 12 поєдинках залишив ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Лунін відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії, оскільки хоче виступати на найвищому рівні у Європі.