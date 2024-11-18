Лунін висловився щодо чуток про психологічні проблеми Мбаппе

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін висловився про чутки щодо психологічних проблем свого зіркового одноклубника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Зокрема, сьогодні, 18 листопада, після ранкового тренування 25-річний голкіпер отримав запитання від журналіста про стан французького нападника. Лунін відповів дуже стримано та коротко.

"Я думаю, у нього все чудово", – відповів Андрій.

Раніше повідомлялося, що керівництво мадридського Реала незадоволене формою француза.

За інформацією джерела, після провального матчу проти Барселони, де нападник 8 раз потрапляв в офсайд, Мбаппе зазнав критики від верхівки клубу.

Наразі в Реалі не знають як покращити форму нападника, адже навіть його присутність на тренуваннях під час міжнародної перерви не дала бажаних результатів.