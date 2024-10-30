Керівництво Реала незадоволене формою Мбаппе

Керівництво мадридського Реала незадоволене формою нападника команди Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, після провального матчу проти Барселони, де нападник 8 раз потрапляв в офсайд, Мбаппе зазнав критики від верхівки клубу.

Наразі в Реалі не знають як покращити форму француза, адже навіть його присутність на тренуваннях під час міжнародної перерви не дала бажаних результатів.

У сезоні-2024/25 25-річний гравець провів 15 поєдинків, у яких забив 8 голів (3 з пенальті) та віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 180 млн євро.

Нагадаємо, напередодні Мбаппе став володарем Трофея Герда Мюллера 2024 року, який вручається виданням France Football найрезультативнішому форварду попереднього сезону. Він розділив його разом із нападником Баварії Гаррі Кейном.