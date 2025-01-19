Лунін – в запасі Реала на матч проти Лас-Пальмаса

Український воротар Андрій Лунін залишився в запасі на матч 20 туру іспанської Ла Ліги проти Лас-Пальмаса.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Відзначимо потрапляння до заявки мадридців Давіда Алаби, який завершив своє відновлення після розриву хрестоподібних зв'язок коліна.

Поєдинок проти Лас-Пальмаса розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, Лунін відіграв повний матч проти Сельти в межах Кубку Іспанії, за який отримав одну з найгірших оцінок у команді.