Лунін: Намагався зробити все, щоб показати, що можу бути номером один у Реалі

Український голкіпер Андрій Лунін робив максимум для того, щоб забезпечити собі місце у стартовому складі мадридського Реала в минулому сезоні.

Про це воротар "вершкових" розповів у інтерв'ю Marca.

"Ментально Мадрид вимогливий до всіх. Що я маю на увазі? Я морально підготувався бути другим воротарем і бути готовим, коли це буде потрібно, якщо у Тібо Куртуа виникне якийсь дискомфорт.

Але потім він отримав травму, що було найгіршим, що могло з ним статися. Це було прикро, тому що він завжди надихав і підтримував мене. У той момент я також підтримав його, тому що він заслуговує на це, як ніхто інший, хоча для мене це могла бути можливість.

Відтоді я намагався зробити все, щоб показати, що зі мною теж можна вигравати, що я можу бути номером один, що зі мною теж можна бути спокійним. У перших двох іграх чемпіонату зіграв я, але потім тренер змінив рішення, мені довелося бути другим воротарем. Знову довелося працювати та чекати.

Психологічно мені дуже допомогла дружина, як завжди в ці роки, завдяки їй я ніколи не був у депресії. Тому, коли Кепа травмувався на розминці, я був готовий. І того дня мені пощастило, що я відбив пенальті, це додало мені впевненості та викиду адреналіну.

Я намагався показати, що зі мною можна вигравати важливі речі, що я готовий до великих речей. Це те, чого я хочу, над чим я працюю щодня", — сказав Лунін.