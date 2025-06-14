Лунін приєднається до Реала перед стартом клубного чемпіонату світу

Український голкіпер Реала Андрій Лунін пропустив підготовку команди в Мадриді до клубного чемпіонату світу

Про це повідомляє COPE.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо у суботу, 14 червня, провів останнє тренування з командою перед від'їздом у Маямі.

Лунін, півзахисник Арда Гюлер та вінгер Вінісіус Жуніор не будуть готуватися з командою на клубній базі, а приєднаються до команди безпосередньо у США.

Нагадаємо, що український воротар зі збірною України взяв участь в товариському турнірі Canadian Shield. Лунін відіграв матч із Новою Зеландією (2:1).

Напередодні Лунін потрапив у заявку Реала на клубний чемпіонат світу-2025.

У поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.