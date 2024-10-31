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Лунін може стати напарником Трубіна по чемпіонату: українцем цікавиться Порту

Андрій Яросименко — 31 жовтня, 08:25
Лунін може стати напарником Трубіна по чемпіонату: українцем цікавиться Порту
Андрій Лунін
Getty images

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може перейти у португальський Порту.

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацією джерела, попри продовження контракту з "вершковими", португальський гранд готовий купити Луніна, адже нинішній воротар команди Діогу Кошту може піти з клубу.

Наразі "дракони" посідають друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії, маючи в активі 24 очка, та поступаючись Спортингу з 27 балами.

Зазначимо, що в португальській Прімейрі виступає інший український голкіпер – Анатолій Трубін, який захищає кольори лісабонської Бенфіки.

В сезоні 2024/25 Лунін провів 3 матчі на клубному рівні, пропустивши 5 голів, та в одному поєдинку зігравши "на нуль". Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Напередодні українець посів 3 місце в боротьбі за Трофей Лева Яшина, який вручається виданням France Football найкращому воротареві року у світу.

Андрій Лунін Бенфіка Порту Реал Мадрид Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Андрій Лунін

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