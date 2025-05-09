Конкурент Реала підготував пропозицію щодо трансферу Луніна

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів принципового суперника "вершкових" – Атлетико.

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацією джерела, "матрацники" вже навіть підготували пропозицію за голкіпера у розмірі 25 мільйонів і готові докласти максимум зусиль, щоб придбати українця вже цього літа.

Раніше стало відомо, що потенційний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо визначився із майбутнім шести гравців "вершкових", зокрема Андрія Луніна.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль.

Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.