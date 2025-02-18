Ексгравець Арсенала та збірної Португалії може очолити Блекберн

Відомий у минулому португальський футболіст Луїш Боа Морте є кандидатом на посаду наставника Блекберна.

Про це повідомляє видання Record.

Джон Юстас покинув тренерський штаб, і тепер потрібно шукати нового керманича для команди, яка залишається на 5-му місці в турнірній таблиці Чемпіонату, маючи в активі 51 очко.

Луїш в Англії грав за Арсенал, Саутгемптон, Фулгем та Вест Гем. За збірну Португалії провів 28 поєдинків і забив 1 гол.

Наразі 47-річний Боа Морте очолює збірну Гвінея-Бісау.

Іншим кандидатом на посаду є Джордж Боатенг. З 2018 до 2019 року він очолював Блекберн U-13. Його останнім місцем роботи був Ковентрі. Замість нього прийшов Френк Лемпард.