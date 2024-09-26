Вітаємо у клубі блондинів: Суарес шокував фанатів різкою зміною іміджу
— 26 вересня, 22:10
Форвард Інтер Маямі Луїса Суарес здивував фанатів у соцмережах різкою зміною іміджу.
Дружина уругвайського футболіста опублікувала в Instagram фото, на якому волосся в "El Pistolero" пофарбовано у білий колір.
Невідомо, із чим пов'язане це рішення Суареса, проте можна сміливо сказати, що він увійшов клубу "блондинів", куди входять: Ліонель Мессі, Неймар, Девід Бекхем та багато інших зірок футболу.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 37-річного уругвайця 17 голів та 6 асистів у 23 матчах МЛС.
Контракт Луїса із Інтер Маямі розрахований до кінця 2024 року.