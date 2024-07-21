Лобановський та Луческу потрапили у рейтинг найуспішніших тренерів за всю історію
Валерій Лобановський та Мірча Луческу потрапили у рейтинг найуспішніших тренерів у історії футболу.
Відповідний рейтинг запропонував портал Givemesport.
Критерієм оцінювання стала кількість виграних трофеїв. Легендарний український наставник посів четверте місце із 30 титулами.
"Валерій Лобановський провів більшу частину своєї роботи за залізною завісою. Під його керівництвом київське Динамо виграло вісім титулів чемпіона СРСР і шість Кубків СРСР. Динамо також досягло успіху на континентальній арені, двічі вигравши Кубок володарів кубків УЄФА та Суперкубок Європи, перемігши мюнхенську Баварію.
Після розпаду Радянського Союзу Лобановський перетворив Динамо на домінуючу команду в Україні, вигравши п'ять чемпіонських титулів поспіль, а також три Кубки України", – йдеться в описі кар'єри Лобановського.
Луческу, який значну частину своєї кар’єри провів в Україні, де тренував донецький Шахтар та київське Динамо, увійшов у топ-3 — 38 трофеїв.
"Справжній менеджер-початківець, Луческу вигравав трофеї в Румунії, Туреччині, Україні та Італії. Ще один виходець із-за залізної завіси, Луческу розпочав свою менеджерську кар'єру в рідній Румунії, вигравши з Динамо Бухарест два Кубки Румунії та чемпіонський титул.
Найуспішнішим періодом його кар'єри у футбольному клубі стало керівництво донецьким Шахтарем, де він перетворив його на одну з найвеличніших українських команд усіх часів", — йдеться в характеристиці румунського фахівця.
Топ-8 найуспішніших тренерів за всю історію футболу
- Сер Алекс Фергюсон – 49
- Пеп Гвардіола – 39
- Мірча Луческу – 38
- Валерій Лобановський – 30
- Карло Анчелотті – 29
- Жозе Моурінью – 26
- Луїс Феліпе Сколарі – 26
- Джок Штайн – 26