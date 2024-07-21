Лобановський та Луческу потрапили у рейтинг найуспішніших тренерів за всю історію

Валерій Лобановський та Мірча Луческу потрапили у рейтинг найуспішніших тренерів у історії футболу.

Відповідний рейтинг запропонував портал Givemesport.

Критерієм оцінювання стала кількість виграних трофеїв. Легендарний український наставник посів четверте місце із 30 титулами.

Луческу, який значну частину своєї кар’єри провів в Україні, де тренував донецький Шахтар та київське Динамо, увійшов у топ-3 — 38 трофеїв.

"Справжній менеджер-початківець, Луческу вигравав трофеї в Румунії, Туреччині, Україні та Італії. Ще один виходець із-за залізної завіси, Луческу розпочав свою менеджерську кар'єру в рідній Румунії, вигравши з Динамо Бухарест два Кубки Румунії та чемпіонський титул.

Найуспішнішим періодом його кар'єри у футбольному клубі стало керівництво донецьким Шахтарем, де він перетворив його на одну з найвеличніших українських команд усіх часів", — йдеться в характеристиці румунського фахівця.