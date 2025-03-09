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ЛНЗ оголосив про підписання гравця збірної Коста-Рики

Руслан Травкін — 9 березня 2025, 20:16
ЛНЗ оголосив про підписання гравця збірної Коста-Рики
Джевісон Беннетт
Getty images

Клуб Української Прем'єр-ліги ЛНЗ оголосив про підписання гравця Сандерленда Джевісона Беннетта.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Його попереднім клубом був англійський Сандерленд. Деталі угоди і персонального контракту не розголошуються.

У поточному сезоні він зіграв за основну команду Сандерленд лише 1 матч. До складу англійського клубу перебрався із костариканського клубу Ередіано. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 900 тис євро.

Нагадаємо, у четвер, 6 березня, Динамо на виїзді перемогло ЛНЗ в межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.

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