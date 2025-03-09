ЛНЗ оголосив про підписання гравця збірної Коста-Рики
Джевісон Беннетт
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Клуб Української Прем'єр-ліги ЛНЗ оголосив про підписання гравця Сандерленда Джевісона Беннетта.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Його попереднім клубом був англійський Сандерленд. Деталі угоди і персонального контракту не розголошуються.
У поточному сезоні він зіграв за основну команду Сандерленд лише 1 матч. До складу англійського клубу перебрався із костариканського клубу Ередіано. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 900 тис євро.
Нагадаємо, у четвер, 6 березня, Динамо на виїзді перемогло ЛНЗ в межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.