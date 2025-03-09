ЛНЗ оголосив про підписання гравця збірної Коста-Рики

Клуб Української Прем'єр-ліги ЛНЗ оголосив про підписання гравця Сандерленда Джевісона Беннетта.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Його попереднім клубом був англійський Сандерленд. Деталі угоди і персонального контракту не розголошуються.

У поточному сезоні він зіграв за основну команду Сандерленд лише 1 матч. До складу англійського клубу перебрався із костариканського клубу Ередіано. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 900 тис євро.

Нагадаємо, у четвер, 6 березня, Динамо на виїзді перемогло ЛНЗ в межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.