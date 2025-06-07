ЛНЗ підписав вихованця Динамо – ЗМІ

Черкаський ЛНЗ завершує перехід атакувального хавбека Марко Подоляк.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний футболіст є вихованцем академії Динамо. Після початку повномасштабної війни він переїхав до Англії, де виступав за Брекнелл Таун з 7-го дивізіону Англії. Потім грав за плоцьку Віслу, після чого перебрався до Іспанії, де виступав за молодіжні команди Райо Вальєкано та Леганеса.

Зазначається, що гравець вже двічі був на зборах черкаського колективу. Найближчими днями клуб оголосить про підписання з гравцем повноцінного контракту.

Напередодні новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов визначився з тренерським штабом, який допомагатиме йому під час роботи в черкаському клубі.

В ЛНЗ за сезон 2024/25 змінилось відразу два наставники. Черкаський клуб розпочинав сезон під керівництвом іспанського фахівця Андреса Карраско, а взимку команду очолив український тренер Роман Григорчук, якого було звільнено одразу після завершення сезону.