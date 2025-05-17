Ліверпуль активував опцію викупу захисника Баєра

Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг стане гравцем Ліверпуля.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, англійський клуб повідомив Баєр про виплату клаусули у 35 мільйонів євро. З самим гравцем вже домовились про контракт на 5 років. Далі запланований медогляд.

У складі "червоних" Фрімпонг має замінити Трента Александера-Арнольда, який незабаром має приєднатись до мадридського Реала на правах вільного агента.

Нідерландець є вихованцем Манчестер Сіті, проте за "містян" він не зіграв жодної гри. У 2019-му Фрімпонг за 380 тисяч євро перейшов до Селтіка, а через два роки Жеремі за 11 млн євро став гравцем Баєра.

У поточному сезоні він забив 5 голів та віддав 13 асистів в 53 матчах за клуб та збірну.