Ліверпуль активував опцію викупу захисника Баєра
Джеремі Фрімпонг
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Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг стане гравцем Ліверпуля.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, англійський клуб повідомив Баєр про виплату клаусули у 35 мільйонів євро. З самим гравцем вже домовились про контракт на 5 років. Далі запланований медогляд.
У складі "червоних" Фрімпонг має замінити Трента Александера-Арнольда, який незабаром має приєднатись до мадридського Реала на правах вільного агента.
Нідерландець є вихованцем Манчестер Сіті, проте за "містян" він не зіграв жодної гри. У 2019-му Фрімпонг за 380 тисяч євро перейшов до Селтіка, а через два роки Жеремі за 11 млн євро став гравцем Баєра.
У поточному сезоні він забив 5 голів та віддав 13 асистів в 53 матчах за клуб та збірну.