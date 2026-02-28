Ліверпуль отримав рекордний дохід у чемпіонському сезоні

Ліверпуль повідомив про рекордний дохід у розмірі 703 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманий за підсумком фінансового сезону-2024/25.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на офіційному сайті "червоних".

Здобуття 20-го чемпіонського титулу пропорційно відобразилося на рекордних показниках клубу. Зокрема дохід від медіа зріс на 60 мільйонів, досягнувши позначки у 264 мільйони. Дохід від матчів зріс до 116 мільйонів фунтів стерлінгів (+14 мільйонів), а комерційний дохід зріс на 15 мільйонів фунтів стерлінгів до 323 мільйонів фунтів стерлінгів.

Водночас суттєво зросли витрати клубу, які досягли 657 мільйонів (+57 мільйонів). Основну частину становлять витрати на персонал – 428 мільйонів (зросли на 14 млн). Таким чином, чистий прибуток після оподаткування склав 8 мільйонів.

У звіті зазначається, що прибутки від медіа зросли завдяки виходу команди до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Доходи від матчів збільшилися після відкриття нової трибуни на стадіоні "Енфілд Роуд".

Ліверпуль підписав нові партнерські угоди з Japan Airlines, Engelbert Strauss, Lucozade та Husqvarna, що дозволило збільшити дохідну частину. Проведення концертів світових зірок Тейлор Свіфт та PINK на "Енфілді" також сприяли зростанню прибутків.

Раніше повідомлялося про результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де "червоні" зустрінуться з Галатасараєм. У чемпіонаті АПЛ Ліверпуль посідає шосте місце в АПЛ, набравши 45 очок. У межах 28-го туру чемпіонату Англії підопічні Арне Слота 28 лютого зіграють з Вест Гемом.