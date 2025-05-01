Ліверпуль встановив ціну на свого форварда

Ліверпуль готовий влітку поточного року продати нападника збірної Португалії Діогу Жоту.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За їхньою інформацією, найближчого літа Ліверпуль буде готовий відпустити Жоту за 50 – 55 мільйонів євро.

Потенційних покупців не бракуватиме. Боротьбу за Жоту готові розпочати три клуби АПЛ (Вулвергемптон, Астон Віллі та Ньюкасл) і три клуб з чемпіонату Саудівської Аравії (Аль-Хіляль, Аль-Іттіхад і Аль-Наср).

Жота виступає за Ліверпуль із вересня 2020 року. В поточному сезоні на рахунку 28-річного гравця збірної Португалії 9 голів і 4 асисти в 34 матчах у всіх турнірах.

Наприкінці квітня повідомлялося про те, що Ліверпуль входить до числа претендентів на підписання форварда Аталанти Адемоли Лукмана.