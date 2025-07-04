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Гарний варіант та чудова країна, – Жота розповів про своє рішення перебратись в Олександрію

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 14:49
Жота
Жота
Олександрія

Новачок Олександрії Жота розповів про те, як ухвалив рішення перебратись до срібного призера минулого сезону УПЛ.

Хавбек поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Коли я отримав пропозицію Олександрії, я поговорив зі своєю родиною, сказав, що це дійсно гарний варіант та чудова країна. Тому я вирішив поїхати до України, в Олександрію.

Я нічого не знав про українську лігу, бувши в Португалії. Я розмовляв з Мігелем і Джованні, тому що Джованні грав зі мною в Португалії. Вони говорили про Олександрію як хороший клуб і гарне місто для мене, щоб бути тут.

Я грав у Лізі конференцій в минулому клубі Віторія Гімараєш та чекаю з нетерпінням можливості зіграти там з Олександрією. Сподіваюся, що це станеться", – розповів Жота.

Останнім клубом півзахисника був португальський Санжоаненсе. Також новачок Олександрії був гравцем юнацької збірної Португалії U-18, за яку зіграв три матчі.

Загалом, в клубній кар’єрі Жота відіграв 31 матч, відзначившись 7 голами.

Раніше повідомлялося, що Олександрія оголосила про підписання нового контракту з опорним хавбеком Денисом Шостаком.

Жота Олександрія Чемпіонат України, УПЛ

Жота

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