Гарний варіант та чудова країна, – Жота розповів про своє рішення перебратись в Олександрію

Новачок Олександрії Жота розповів про те, як ухвалив рішення перебратись до срібного призера минулого сезону УПЛ.

Хавбек поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Коли я отримав пропозицію Олександрії, я поговорив зі своєю родиною, сказав, що це дійсно гарний варіант та чудова країна. Тому я вирішив поїхати до України, в Олександрію.



Я нічого не знав про українську лігу, бувши в Португалії. Я розмовляв з Мігелем і Джованні, тому що Джованні грав зі мною в Португалії. Вони говорили про Олександрію як хороший клуб і гарне місто для мене, щоб бути тут.