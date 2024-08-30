Повернувся із заробітків: Ренн підписав Жоту з Аль-Іттіхада

Французький Ренн підписав 25-річного вінгера Аль-Іттіхада Жоту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що португалець підписав контракт до 2027 року. За інформацією порталу Transfermarkt, Жота обійшовся французам у 8 мільйонів євро.

Nouvel atout de talent sur le front de l'attaque 🔥



Jota, annoncé ✍️#DegemerMatJota pic.twitter.com/k3Ko1wdA9b — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 30, 2024

Вінгер перейшов у клуб Саудівської Аравії минулого літа, і в сезоні-2023/24 зіграв 25 матчів за новий клуб, відзначився 5 разів та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, наразі в Ренна 3 залікові бали після 2 турів Ліги 1. У першому матчі сезону команда розгромила Лілль, а потім поступилась Страсбургу.