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Повернувся із заробітків: Ренн підписав Жоту з Аль-Іттіхада

Микола Дендак — 30 серпня, 23:13
Повернувся із заробітків: Ренн підписав Жоту з Аль-Іттіхада
Жота
ФК Ренн

Французький Ренн підписав 25-річного вінгера Аль-Іттіхада Жоту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що португалець підписав контракт до 2027 року. За інформацією порталу Transfermarkt, Жота обійшовся французам у 8 мільйонів євро.

Вінгер перейшов у клуб Саудівської Аравії минулого літа, і в сезоні-2023/24 зіграв 25 матчів за новий клуб, відзначився 5 разів та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, наразі в Ренна 3 залікові бали після 2 турів Ліги 1. У першому матчі сезону команда розгромила Лілль, а потім поступилась Страсбургу.

Жота Ренн Аль-Іттіхад

Ренн

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