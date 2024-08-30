Повернувся із заробітків: Ренн підписав Жоту з Аль-Іттіхада
Жота
ФК Ренн
Французький Ренн підписав 25-річного вінгера Аль-Іттіхада Жоту.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що португалець підписав контракт до 2027 року. За інформацією порталу Transfermarkt, Жота обійшовся французам у 8 мільйонів євро.
Вінгер перейшов у клуб Саудівської Аравії минулого літа, і в сезоні-2023/24 зіграв 25 матчів за новий клуб, відзначився 5 разів та віддав 1 гольову передачу.
Нагадаємо, наразі в Ренна 3 залікові бали після 2 турів Ліги 1. У першому матчі сезону команда розгромила Лілль, а потім поступилась Страсбургу.