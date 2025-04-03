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Дуже легке рішення: Моєс звинуватив суддів у поразці Евертона Ліверпулю

Олексій Погорелов — 3 квітня 2025, 10:49
Девід Моєс
Девід Моєс
Getty Images

Головний тренер Евертона Девід Моєс вірить, що переможний гол вінгера Ліверпуля Діогу Жоти не можна була зараховувати через офсайд.

Слова 61-річного шотландця наводить The Athletic.

У матчі 30 туру АПЛ "іриски" програли через гол Жоти на 57-й хвилині. На думку Моєса, судді мали відміняти це взяття воріт через офсайд у Луїса Діаса, який став автором результативної передачі.

"Був гол з офсайду, який їм зарахували, тож це і є різниця у сьогоднішній грі. Я думаю, що гравець позаду Тарковського (Діас) заважає йому вибити м'яч.

Це явний офсайд, я думаю, що це дуже легке рішення. Я не можу зрозуміти жодної причини, чому це не було б зафіксовано як офсайд, жодної", – сказав після матчу Моєс.

Після 30 зіграних турів команда Віталія Миколенка посідає п'ятнадцяте місце в таблиці чемпіонату Англії, заробивши 34 очки.

Нагадаємо, що вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш присвятив свій перший за 15 місяців гол в АПЛ своєму братові, який помер у 2000 році у віці 9 місяців.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Жота Ліверпуль Віталій Миколенко Моєс

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