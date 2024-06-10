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Ліверпуль готує трансфер хавбека Аталанти

Олександр Булава — 10 червня, 09:22
Ліверпуль готує трансфер хавбека Аталанти

Півзахисник Аталанти Едерсон може продовжити кар’єру в Ліверпулі.

Про це повідомляє FourFourTwo.

Англійський клуб близький до домовленості щодо переходу бразильського півзахисника.

Едерсон виступає за Аталанту з липня 2022 року. У сезоні 2023-2024 він провів за команду 53 матчі у всіх турнірах, забив сім голів і віддав одну гольову передачу.

Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, разом з Аталантою хавбек став переможцем Ліги Європи.

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