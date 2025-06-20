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Ліверпуль домовився про трансфер партнера Забарного

Володимир Максименко — 20 червня 2025, 15:10
Ліверпуль домовився про трансфер партнера Забарного
Мілош Керкез
ФК Борнмут

Ліверпуль домовився із Борнмутом про трансфер партнера Іллі Забарного Мілоша Керкеза.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що сторони підпишуть довгостроковий контракт, а "вишні" отримають за свого футболіста 40 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що переможець АПЛ вперше зацікавився Керкезем ще взимку, проте тоді "вишні" відмовились продавати 21-річного виконавця.

У сезоні-2024/25 Керкез зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.

Раніше Борнмут оголосив про підписання лівого захисника Ренна.

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