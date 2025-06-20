Ліверпуль домовився про трансфер партнера Забарного

Ліверпуль домовився із Борнмутом про трансфер партнера Іллі Забарного Мілоша Керкеза.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що сторони підпишуть довгостроковий контракт, а "вишні" отримають за свого футболіста 40 мільйонів фунтів.

🚨💣 BREAKING: Milos Kerkez to Liverpool, here we go! Plan from May confirmed as it’s all agreed between clubs.



£40m transfer fee, long term deal and Kerkez set for medical in the upcoming days.



Kerkez to Liverpool, never in doubt. 🔐 pic.twitter.com/uADWo1mU7R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025

Зазначимо, що переможець АПЛ вперше зацікавився Керкезем ще взимку, проте тоді "вишні" відмовились продавати 21-річного виконавця.

У сезоні-2024/25 Керкез зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.

Раніше Борнмут оголосив про підписання лівого захисника Ренна.