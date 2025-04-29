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Лішень Бєсєдіна призначив нового головного тренера

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 21:09
Лішень Бєсєдіна призначив нового головного тренера
sklisen.com

Футбольний клуб Лішень, за який грає ексфорвард збірної України Артем Бєсєдін, оголосив про призначення Їржі Хітри на посаду головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Фахівець очолив команду зараз, щоб мати достатньо часу для ознайомлення з колективом завчасно зайнятися підготовкою до наступного сезону.

52-річний фахівець у ролі асистента ставав чемпіоном Чехії разом зі Слованом та Славією. Також він був помічником Ярослава Шилгавого у збірній Чехії. 

Лішень наразі посідає сьоме місце у другому дивізіоні Чехії, набравши 32 очки за 25 очок. Артем Бесєдін провів 5 матчів і забив 1 гол

Артем Бєсєдін

Артем Бєсєдін

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