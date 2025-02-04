Не провів жодного офіційного матчу: клуб Бєсєдіна неочікувано звільнив головного тренера

Чеський футбольний клуб Лішень відправив у відставку фахівця Павела Врбу з посади головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Вказано, що обидві сторони погодилися, що враховуючи нинішню ситуацію, це рішення є найкращим можливим рішенням для майбутнього клубу та тренера.

"У мене є власна думка щодо всієї ситуації, але я не буду зараз її коментувати", – цитує Павела видання

61-річний фахівець, який працював зі Спартою, Вікторією Плзень, Лудогорцем та був тренером збірної Чехії (2014-2016), очолив клуб 1,5 місяці тому. Лішень під його керівництвом не провів жодного офіційного матчу.

Наразі Лішень посідає 10-те місце у другому за силою дивізіоні Чехії, набравши 20 очок за 16 турів.

Нагадаємо, кілька тижнів тому ця команда посилила напад ексфорвардом київського Динамо та збірної України Артемом Бєсєдіним.