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Мессі приніс перемогу: Інтер Маямі успішно стартував у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

Руслан Травкін — 20 лютого 2025, 06:49
Мессі приніс перемогу: Інтер Маямі успішно стартував у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
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Американський Інтер Маямі з перемоги стартував в 1/16 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Флоридці мінімально здолали Спортинг Канзас-Сіті з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Ліонель Мессі.

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ – футбол
1/16 фіналу, перший матч, 20 лютого

Спортинг Канзас-Сіті – Інтер Маямі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мессі (56)

На 56-й хвилині аргентинець прийняв пас від Серхіо Бускетса, обробив його, та більярдним ударом відправив у ворота суперників.

Поєдинок-відповідь між Спортінг Канзас-Сіті та Інтер Майамі заплановано на 26 лютого о 03:00 за Києвом. Переможець протистояння у 2-му раунді плей-оф зіграє проти ямайського клубу Кавальєр.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Ліонель та Неймар, який наразі грає за Сантос, можуть повернутися до Барселони

Інтер Маямі Ліонель Мессі МЛС

Інтер Маямі

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