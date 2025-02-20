Мессі приніс перемогу: Інтер Маямі успішно стартував у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
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Американський Інтер Маямі з перемоги стартував в 1/16 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.
Флоридці мінімально здолали Спортинг Канзас-Сіті з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Ліонель Мессі.
Кубок чемпіонів КОНКАКАФ – футбол
1/16 фіналу, перший матч, 20 лютого
Спортинг Канзас-Сіті – Інтер Маямі 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Мессі (56)
На 56-й хвилині аргентинець прийняв пас від Серхіо Бускетса, обробив його, та більярдним ударом відправив у ворота суперників.
Поєдинок-відповідь між Спортінг Канзас-Сіті та Інтер Майамі заплановано на 26 лютого о 03:00 за Києвом. Переможець протистояння у 2-му раунді плей-оф зіграє проти ямайського клубу Кавальєр.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Ліонель та Неймар, який наразі грає за Сантос, можуть повернутися до Барселони.