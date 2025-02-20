Мессі приніс перемогу: Інтер Маямі успішно стартував у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

Американський Інтер Маямі з перемоги стартував в 1/16 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Флоридці мінімально здолали Спортинг Канзас-Сіті з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Ліонель Мессі.

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ – футбол

1/16 фіналу, перший матч, 20 лютого

Спортинг Канзас-Сіті – Інтер Маямі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мессі (56)

На 56-й хвилині аргентинець прийняв пас від Серхіо Бускетса, обробив його, та більярдним ударом відправив у ворота суперників.

The argument “Could Messi do it on a cold Tuesday night vs Stoke” is now put to bed, the Goat can do it with ease. 😮‍💨🐐



🌡️ Temperature: -14°C 🥶 https://t.co/lutvPIKdKA pic.twitter.com/3t14QUB4x1 — Football Report (@FootballReprt) February 20, 2025

Поєдинок-відповідь між Спортінг Канзас-Сіті та Інтер Майамі заплановано на 26 лютого о 03:00 за Києвом. Переможець протистояння у 2-му раунді плей-оф зіграє проти ямайського клубу Кавальєр.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Ліонель та Неймар, який наразі грає за Сантос, можуть повернутися до Барселони.