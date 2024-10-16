Лінекер знайшов зв’язок між призначенням Тухеля у збірну Англії та можливим звільненням тен Гага з МЮ

Колишній нападник збірної Англії, а нині експерт BBC Sport Гарі Лінекер вважає, що Футбольна асоціація поквапилася з призначенням Томаса Тухеля через те, що в разі звільнення Еріка тен Гага на німця претендував Манчестер Юнайтед.

Слова Лінекера наводить Daily Mail.

"Цікаво, чи це якось вплинуло на це. Була велика зустріч керівництва Манчестер Юнайтед у Лондоні, було багато чуток, що, можливо, вони збираються звільнити тен Гаґа.

У мене немає інформації про це, але ми знаємо, що вони могли підписати Тухеля влітку, але цього не сталося, тому, можливо, вони знову думали про це.

Можливо, в асоціації сказали: "Ми не хочемо пропустити Манчестер Юнайтед вперед". Можливо, це підштовхнуло їх, тому що цей час здається трохи дивним", – сказав Лінекер.