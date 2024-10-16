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Лінекер знайшов зв’язок між призначенням Тухеля у збірну Англії та можливим звільненням тен Гага з МЮ

Ігор Чернявський — 16 жовтня, 20:00
Лінекер знайшов зв’язок між призначенням Тухеля у збірну Англії та можливим звільненням тен Гага з МЮ
Instagram Гарі Лінекера

Колишній нападник збірної Англії, а нині експерт BBC Sport Гарі Лінекер вважає, що Футбольна асоціація поквапилася з призначенням Томаса Тухеля через те, що в разі звільнення Еріка тен Гага на німця претендував Манчестер Юнайтед.

Слова Лінекера наводить Daily Mail.

"Цікаво, чи це якось вплинуло на це. Була велика зустріч керівництва Манчестер Юнайтед у Лондоні, було багато чуток, що, можливо, вони збираються звільнити тен Гаґа.

У мене немає інформації про це, але ми знаємо, що вони могли підписати Тухеля влітку, але цього не сталося, тому, можливо, вони знову думали про це.

Можливо, в асоціації сказали: "Ми не хочемо пропустити Манчестер Юнайтед вперед". Можливо, це підштовхнуло їх, тому що цей час здається трохи дивним", – сказав Лінекер.

Нагадаємо, крісло тен Гага в Манчестер Юнайтед хитається вже тривалий час. Нещодавно повідомлялося, що після розгромної поразки від Тоттенгема нідерландському фахівцю дали два матчі на виправлення ситуації. Обидва поєдинки (З Порту в Лізі Європи та з Астон Віллою в АПЛ) "червоні дияволи" внічию.

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Гарі Лінекер

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