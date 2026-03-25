Одна з найгірших поразок: капітан збірної Швеції згадав матч з Україною на Євро-2020

Захисник збірної Швеції Віктор Ліндельоф згадав матч проти України у 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це 31-річний футболіст розповів на передматчевій пресконференції.

Капітан збірної Швеції зізнався, що поразка від України стала великим ударом для команди, яка сподівалася вийти до чвертьфіналу континентальної першості.

"Звичайно, завжди важко програвати матчі, особливо на Євро. Ми хотіли перемогти і вийти у наступний раунд, але... Не знаю, чи це найгірша поразка, але одна з найгірших точно, тому що це було на Євро і це була дуже важлива гра для нас як для команди. Ми вважали, що у нас сильна команда і ми могли виграти матч. Це було важко. Але ми грали проти хорошої команди, і вони перемогли", – сказав Ліндельоф.

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Україна вирвала перемогу в Швеції (2:1) у додатковий час. Переможний гол забив Артем Довбик, який вийшов на заміну на 106-й хвилині зустрічі.

Півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії та розпочнеться о 21:45. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. У разі перемоги "синьо-жовті" 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.