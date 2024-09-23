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Визначилася бригада арбітрів на матч Динамо – Лаціо у Лізі Європи

Руслан Травкін — 23 вересня, 14:24
Визначилася бригада арбітрів на матч Динамо – Лаціо у Лізі Європи
Динамо Київ

Грецька бригада арбітрів розсудить матч Динамо – Лаціо у межах першого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/2025.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Поєдинок у Гамбурзі обслуговуватиме рефері Анастасіос Сідіропулос. На ліні працювати будуть Поліхроніс Костарас та Лазар Дімітріаідіс.

Четвертим арбітром буде працювати Вассіліс Фаттіас. Ангелос Евангелу – суддя на VAR.

Варто відзначити, що Анастасіос Сідіропулос працював на матчі Німеччина – Україна у червні 2022 року. Тоді свій гонорар він та його бригада передали на користь українського народу.

Нагадаємо, зустріч відбудеться в середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30 за київським часом.

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